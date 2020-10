Democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez waagde zich aan een potje ‘Among us’ en streamde dat op Twitch. Het werd de derde meest bekeken stream ooit met meer dan 400.000 kijkers.

‘Iemand die Among us met me wil spelen op Twitch om meer mensen te laten stemmen?’, schreef AOC op Twitter. Ze had het nog niet gespeeld, schreef ze, maar het leek haar wel leuk. Haar Twitch-debuut was een hit: op het drukste moment keken 439.000 mensen naar haar eerste match. Dat is dan nog buiten de streams van andere mensen die meespeelden gerekend, zoals de populaire Pokimane en Hasanabi. Ook congreslid Ilhan Omar was van de partij.

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun) — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

Tijdens de eerste minuten van de stream riep AOC de kijkers op om te gaan stemmen. Daarna begon het spel. In Among us speel je als bemanningslid of als saboteur, en moet je de saboteur ontmaskeren of net onopgemerkt blijven en de andere spelers elimineren. In het eerste rondje was AOC een van de twee saboteurs. Ze hield het ongeveer een half spel vol. Later werd ook haar collega Omar aangeduid als saboteur, zij kon onopgemerkt tot in de top 3 geraken. De uitzending duurde drieënhalf uur in totaal.

De stream is de derde meest bekeken individuele stream in de geschiedenis van Twitch. Het absolute record staat nog steeds op de naam van gamer Ninja. 600.000 mensen keken naar zijn Fortnite-match met rapper en acteur Drake. Maar AOC is erin geslaagd om haar boodschap naar het grote publiek te krijgen. Op Youtube worden nog volop fragmenten gedeeld, en op Tiktok worden filmpjes verspreid die zeker een miljoen keer bekeken zijn.

Vorig jaar zat presidentskandidaat Bernie Sanders ook al op Twitch, om mensen te bereiken die hij via andere kanalen mis zou lopen. Met Among us, zo ongeveer het meest trendy game van het moment, doet AOC net hetzelfde. Eerder maakte het team van Joe Biden al een eiland in de game Animal crossing.

Op dezelfde avond debuteerde ook Republikein Jeb Bush, de jongere broer van George W. Bush, op Twitch met Among us. Dat werd een flop: hij sloot af met drie kijkers op het einde.