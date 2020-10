Nachttrein Brussel-Innsbruck verdwijnt, maar Brussel-Wenen rijdt vaker

Vanaf midden december wordt de nachttrein tussen Brussel en de Oostenrijkse stad Innsbruck afgeschaft. Er blijven wel nachttreinen rijden tussen Brussel en hoofdstad Wenen. Die zullen voortaan het hele jaar door rijden en de frequentie wordt opgetrokken van twee naar drie keer per week. Dat heeft de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB woensdag aangekondigd.

De nachttrein richting Wenen zal vanaf 13 december vanuit Brussel vertrekken op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, met aankomst de ochtend nadien kort na 9 uur in Wenen, zo zei ÖBB-baas Andreas Matthä bij de voorstelling van het vervoerplan 2021 van de maatschappij. Vanuit de Oostenrijkse hoofdstad vertrekt de trein dan op dinsdag-, donderdag- en zondagavond naar België.

Op 20 januari kwam de eerste ‘Nightjet’ van ÖBB vanuit Oostenrijk aan in België, meteen de eerste nachttrein in ons land sinds 2003. De Standaard reisde toen mee met de eerste nachttrein in zeventien jaar. De trein stopt in ons land in Luik, Brussel-Noord en Brussel-Zuid.

In december dit jaar zal ÖBB ook nachttreinen van Oostenrijk naar Nederland lanceren. Die zullen dagelijks rijden tussen Amsterdam en zowel Wenen als Innsbruck.

Drie weken geleden lekte al uit dat de verbinding tussen België en Innsbruck op de helling stond na berichtgeving van Bruzz. ÖBB-woordvoerder Bernhard Rieder bevestigde dat toen aan persagentschap Belga: ‘Zoals de zaken nu staan, lijkt het erop dat we ons zullen concentreren op de verbinding tussen Brussel en Wenen’, zei hij toen.

ÖBB onderzoekt nog meer mogelijke bestemmingen voor zijn nachttreinen. ‘Mijn doel is duidelijk: ik zou tegen 2028 graag weer een uitgebouwd nachttreinnet zien in Europa: van Berlijn naar Parijs, van Stockholm tot Rome’, aldus Andreas Matthä.

Ook de federale regering in ons land is de nachttrein genegen. In de preformatienota werd duidelijk dat regering De Croo ervoor zou ijveren om van Brussel ook voor nachttreinen een internationale hub te maken.

Eerder dit jaar raakte bekend dat er een nachttrein zou komen tussen de Zweedse stad Malmö en Brussel. De Zweedse regering schreef daar een aanbesteding voor uit.