Advocaat Dutroux vraagt geen vervroegde vrijlating meer

Bruno Dayez, één van de advocaten van Marc Dutroux, zegt dat de misdadiger niet langer om voorwaardelijke vrijlating vraagt. De oorzaak zou het laatste psychiatrische rapport zijn.

Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot een levenslange celstraf wegens de ontvoering en verkrachting van zes meisjes en de moord op vier meisjes. In 2019 vroeg hij voorwaardelijke vrijlating aan, maar dat is nu niet meer van toepassing, meldt zijn advocaat Bruno Dayez. Om over de voorwaardelijke vrijlating te beslissen, moest er een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd worden. Dat werd uitgesteld door de coronacrisis.

De psychiatrische deskundigen oordelen dat Dutroux nog altijd een gevaar voor de samenleving vormt. Hij is nog steeds een psychopaat, blijkt uit het rapport, wat tot uiting komt door de afwezigheid van wroeging en empathie. Dat maakt het risico op recidive groot.

Daarom zal advocaat Dayez zich nu vooral toespitsen op het ‘verbeteren of wijzigen van de detentievoorwaarden’ van Dutroux. Aan Le Soir laat hij weten dat die omstandigheden niet helpen voor zijn socialisatie en dat die bijdragen aan de man die hij vandaag is.