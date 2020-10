Lampaert wint Driedaagse Brugge-De Panne

Een beresterke Yves Lampaert reed solo naar de zege in de Driedaagse Brugge-De Panne. De hele dag was er oorlog in het peloton dankzij de hevige wind die veel waaiers opleverde. Het peloton brak al snel in stukken. Op zeven kilometer van de aankomst ontsnapte Lampaert op z’n eentje uit een sterke kopgroep met enkele snelle mannen.

Hoe kwam de zege tot stand?

De wedstrijd begon nerveus. Het peloton brak meteen in stukken en brokken door waaiervorming. De wind had n de moeren vrij spel. Onder andere Gianni Vermeersch werd gewoon de gracht in gewaaid. Een gemiddelde van bijna 52 km in het eerste wedstrijduur: de renners hadden duidelijk zin in de laatste wedstrijd op Belgische bodem van dit seizoen. In de eerste waaier zaten met Florian Sénchal, Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Tim Declercq en Bert Van Lerberge maar liefst vijf wolven van Deceuninck-Quick Step. Ook de ploeg van Alpecin-Fenix was goed vertegenwoordigd voorin. Naast Mathieu Van der Poel zaten ook Tim Merlier, Alexander Krieger en Jonas Rickaert in de eerste groep.

Op 17 kilometer van de streep sukkelde Van der Poel inde gracht. Weg winstkansen voor de Nederlander. Zo bleef een groep van acht renners over op minder dan 20 kilometer van het einde: Asgreen, Lampaert, Van Lerberghe en De Clercq kregen het gezelschap van Merlier, Trentin en Degenkolb. De vier pionnen van Deceuninck-Quick Step moesten zien af te raken van de snelle mannen Degenkolb, Trentin en Merlier.

Geen probleem voor onze landgenoot Yves Lampaert. Hij viel als eerste aan, maar die poging mislukte. Het was het signaal voor een spervuur aan aanvallen, maar uiteindelijk was het toch Lampaert die alleen weggeraakte en naar de overwinning snelde.

Wat deden de Belgen?

Lampaert toonde zich zeer sterk in de kopgroep. Hij trok de groep regelmatig op kant en viel enkele keren aan. Ook die andere wolf van Deceuninck - Quick-Step Tim Declercq was sterk. Hij eindigde nog knap op de tweede plaats.

Nog iets dat u moet weten?

De wedstrijd werd verschillende keren ingekort door de stormwind. De lus richting Kemmelberg, met ook de Monteberg, de Rodeberg en de Sulferberg werd geschrapt en ook de slotronde was korter dan gepland.

Verschillende renners gaven al vroeg in de wedstrijd op. Sonny Colbrelli (Bahrain - McLaren), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) en Caleb Ewan (Lotto - Soudal) bleven niet vechten tegen de wind en stapten in de ploegwagen. Ook onder andere Frederik Frison, Dylan Teuns (Bahrain - McLaren), Bert-Jan Lindeman (Jumbo - Visma), Kris Boeckmans (B&B Hotels - Vital Concept) en Gijs Van Hoecke (CCC Team) hielden hun werkdag al snel voor bekeken.

Uitslag:

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step)

Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

John Degenkolb (Lotto-Soudal)

Jempy Drücker (BORA-Hansgrohe)

Matteo Trentin (CCC Team)

Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick-Step)

Stefan Küng (Groupama-FDJ)

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step)

Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)