Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bevinden zich in het oog van de storm door hun reis naar Griekenland van afgelopen weekend. Ze keerden vroegtijdig terug uit vakantie, omdat er commotie was ontstaan in Nederland rond hun ‘weinig respectvolle houding in deze coronatijden’. In een videoboodschap betuigen ze hun spijt: ‘We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.’