PSV moet in Europa League drie met corona besmette spelers missen, waaronder onze landgenoot Maxime Delanghe

PSV moet het donderdag op de eerste speeldag van de Europa League tegen Granada doen zonder basisspelers Cody Gakpo en Pablo Rosario. Beide spelers hebben, net als onze landgenoot en derde doelman Maxime Delanghe, positief getest op het coronavirus. Ook twee leden uit de staf van PSV zijn besmet. Bij Granada is steraanvaller Roberto Soldado afwezig met eveneens een coronabesmetting.

PSV miste zondag in de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen PEC Zwolle (0-3) ook al Jordan Teze en Eran Zahavi, omdat zij bij een testronde in aanloop naar dat duel positief bleken te zijn. De verdediger en aanvaller zijn niet meer in quarantaine en hebben de training hervat. Hun inzetbaarheid voor donderdag is echter twijfelachtig, aldus PSV.

Delanghe, een Belgische jeugdinternational, ondertekende eerder dit jaar een vernieuwde verbintenis en ligt vast tot 2023 in Eindhoven. Coach Roger Schmidt nam hem eind september op in de A-kern.