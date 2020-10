Lommel neemt afscheid van sportief directeur Ronny Van Geneugden

1B-club Lommel heeft woensdag in onderling overleg afscheid genomen van sportief directeur Ronny Van Geneugden. De 52-jarige Limburger was sinds juni vorig jaar in die functie aan de slag bij Lommel, waar hij in de jaren ‘90 ook vijf jaar actief was als speler.

“Ronny heeft in zijn rol als sportief directeur geweldig werk verricht”, legde Harm Van Veldhoven, commercieel en operationeel directeur bij groen-wit, uit. “Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van het team en de ontwikkeling van jonge spelers.”

Van Geneugden zelf vulde aan: “Ik ben er trots op deel te hebben uitgemaakt van een groep mensen die ervoor hebben gezorgd dat de identiteit van groen en wit terug te zien is in en rond het stadion. De komst van de City Football Group zal Lommel stabiliteit geven en ik ben ervan overtuigd dat de hoogdagen van het verleden kunnen terugkeren. Ik zou iedereen binnen de club het beste willen wensen voor de toekomst en dat iedereen vooral veilig en gezond mag blijven in deze moeilijke coronaperiode.”

Sinds de overname door de City Football Group werd de functie van Van Geneugden als sportief directeur danig uitgehold. De Limburger was eerder onder meer hoofdcoach bij Racing Genk, OH Leuven, Waasland-Beveren en het Griekse Paralimni. Tussen maart 2017 en april 2019 was hij bondscoach van Malawi.

Lommel staat na zeven speeldagen in de 1B Pro League voorlopig vierde met acht punten. Komende zondag trekken de Noord-Limburgers naar leider Seraing.