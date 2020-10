Europese eliteclubs dreigen (alweer) met aparte topcompetitie

Gaan de absolute Europese topclubs zich dan toch afsplitsen in een gesloten elitecompetitie? Met een nieuw uitgelekt plan, mede gefinancierd door de Amerikaanse bankreus JP Morgan, blijven ze de Uefa onder druk zetten. Al kan dat ook bluf zijn.

Nog meer inkomsten voor de grote Europese topclubs, nog minder sportieve spanning. Dat is wat er dreigt te gebeuren met het clubvoetbal in Europa als een aantal grote Europese eliteclubs hun zin krijgen en zich straks alsnog afsplitsen van de Champions League om een eigen, gesloten Europese elitecompetitie te beginnen.

European Premier League

Twee jaar nadat de eerste plannen voor zo’n lucratieve Europese elitecompetitie in deze krant uitlekten (Football Leaks, 3 november 2018) blijkt het omstreden project immers nog steeds niet begraven. Integendeel, als een soort monster van Lochness duiken sindsdien telkens nieuwe afsplitsingsplannen op. Dit keer via het Spaanse Vozpopuli en Sky Newsdie melding maken van embryonale plannen voor een ‘European Premier League’, een gesloten Europese competitie met 18 ploegen waarvan de wedstrijden tijdens de week zouden gespeeld worden.

Architect van het plan zou de investeringsmaatschappij Key Capital zijn, die enkele jaren geleden werd ingehuurd door Real Madrid om een voorstel uit te werken voor een aparte competitie. Een soort “ Europese Super League”, waarin de deelnemende topclubs twee keer zoveel inkomsten zou opleveren als de lucratieve Champions League. Topclubs als Manchester United, Liverpool, Barcelona, Real Madrid en Atletico zouden al benaderd zijn voor het project en de Amerikaanse bankreus JP Morgan zou al gevraagd zijn om voor de nodige 4,6 miljard Britse pond financiering te zorgen.

Geen Champions League meer?

Hoe concreet de plannen zijn, is voorlopig echter niet duidelijk. Volgens ingewijden zijn ze dan ook vooral bedoeld om extra druk te zetten op de Europese voetbalfederatie Uefa, waar al een jaar lang stevig onderhandeld over een drastische hervorming van de Champions League vanaf 2024. Een hervorming die het uitzicht van het Europese clubvoetbal radicaal zou kunnen veranderen.

Want ook bij de Uefa lagen er vorig jaar al plannen op tafel om vanaf 2024 van de vernieuwde Champions League een halfgesloten competitie te maken, waarvoor het voor de topclubs uit kleine landen nog moeilijker wordt om zich te kwalificeren. Plannen die vorig jaar echter botsten op sterke tegenstand van de European Leagues (EL), de federatie die de ruim 35 nationale voetbalcompetities in Europa omvat (DS, 10 juni 2019). Waardoor ook dat controversieel hervormingsplan uiteindelijk sneuvelde.

Project Big Picture

Maar uitstel is geen afstel, lijkt nu. Integendeel, een aantal controversiële voorstellen zoals het spelen van topwedstrijden in de nieuwe Europese elitecompetitie tijdens het weekend (met het oog op het duurder doorverkopen van de tv-rechten aan de nieuwe groeimarkten zoals China, de VS, Japan en het Midden-Oosten) zouden inmiddels van tafel zijn gehaald. In de hoop dat dit de weerstand bij grote nationale competities in Duitsland (Bundesliga) en Spanje (La Liga) kan wegnemen.

En het is volgens sommigen ook geen toeval dat een de grote Engelse voetbalclubs onlangs een controversieel voorstel hebben ingediend om de Engelse voetbalcompetitie drastisch te hervormen en in te krimpen: ‘Project Big Picture’. Met name het bewust verminderen van het aantal speeldagen in Engeland - wat overbelasting van de overvolle speelkalender moet voorkomen - zou passen in latere plannen van grote clubs als Manchester United en Liverpool om uiteindelijk alsnog in Europese supercompetitie te stappen.

Super League=saai

Maar nogmaals, zover is het nog niet. In een reactie aan de krant The Guardianherhaalde de Europese voetbalfederatie Uefa dat ze sterk gekant is tegen een gesloten Super League die volgens de Uefa daardoor sowieso ‘saai’ dreigt te worden. Over basisprincipes als een open Europese competitie met stijgers en dalers en solidariteit (via de huidige Champions League-formule vloeit jaarlijks 240 miljoen euro inkomsten door naar kleinere clubs overal in Europa, red) kan volgens de Uefa niet onderhandeld worden.

Bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre de verwoestende economische impact van corona op het Europese voetbal - in Frankrijk staat bijvoorbeeld de tv-rechtenmaatschappij MediaPro financieel te wankelen - bovenstaande hervormingsplannen zal doorkruisen. Al lijkt een Europese “Super League” met elk nieuw hervormingsplan telkens wel een stapje dichterbij te komen.