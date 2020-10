Financiële opsteker voor Club Brugge: zege op Zenit levert 2,7 miljoen euro op

Een zege in de Champions League is in coronatijden meer dan welkom. Zo casht Club Brugge meteen 2,7 miljoen euro na de triomftocht in Sint-Petersburg. In totaal is het nu al verzekerd van ongeveer 29 miljoen euro, en dat bedrag kan aardig oplopen.

Minder publiek, minder inkomsten, minder transfers: ook de voetbalwereld ziet af tijdens de coronacrisis. Successen in de Champions League zijn daarom éxtra welgekomen, want na één speeldag graait Club Brugge al lekker in de vetpotten. De zege op Zenit Sint-Petersburg levert voor de Belgische landskampioen meteen 2,7 miljoen euro op. Dat is het bedrag dat elke deelnemende ploeg krijgt tijdens de groepsfase na winst. Bij een gelijkspel betaalt de Uefa 900.000 euro uit, verlies betekent geen extra inkomsten.

Dat betekent dat Club Brugge nu al gegarandeerd is van bijna 29 miljoen euro: 15,25 miljoen euro om te starten in de groepsfase, 11 miljoen euro op basis van het coëfficiënt en nu dus ook 2,7 miljoen euro voor die eerste zege. Dat bedrag kan nog flink oplopen. Club Brugge speelt nog vijf groepswedstrijden én kan nog eens stevig cashen indien het straks de 1/8ste finale haalt. Want als de mannen van Clement eerste of tweede eindigen in groep F, ligt nog eens 9,5 miljoen euro te wachten. Bij een kwalificatie voor de Europa League wordt dat... 500.000 euro.