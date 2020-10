70 procent van appgebruikers deelt testresultaat met andere gebruikers

Een miljoen Belgen gebruiken de corona-app. Nieuwe inzichten in de cijfers leren dat 70 procent van de gebruikers zijn testresultaat met anderen deelt. 25.000 gebruikers ontvingen hun resultaat via de app, maar onderzoekers hopen dat aantal nog sterk te verhogen.

Na drie weken krijgen we stilaan zicht op de resultaten van Coronalert, de Belgische corona-app. Ruw geschat gebruiken zeker een miljoen Belgen de app al. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de app vooral ingang vindt bij grote gemeenschappen, zoals universiteiten en grote bedrijven. Dat is een meevaller, want het opzet van de app, die afhankelijk is van hoge gebruikersconcentraties, gedijt goed binnen redelijk afgelijnde gemeenschappen.

Zo’n 2.500 gebruikers die positief hebben getest, delen dit resultaat met andere gebruikers. Dat is 70 procent van het totaal aantal positieve gevallen (3.700) die de app registreerde. Het delen van een testresultaat gebeurt vrijwillig en anoniem. Het testresultaat wordt in de vorm van een code naar een centrale server gestuurd, die ze dan verspreidt onder alle gebruikers om na te gaan of er een nauw contact is geweest. Zij krijgen dan een waarschuwing in de vorm van een rood scherm, wanneer er een contact van langer dan een kwartier is geweest met een besmette persoon.

Omwille van privacyredenen kunnen de ontwikkelaars niet nagaan hoeveel waarschuwingen er op die manier uitgestuurd zijn. Allicht ligt dat aantal ergens tussen 4.000 en 6.000, schatten de onderzoekers. Gebruikers die via de app gewaarschuwd werden en symptomen vertonen, testen over het algemeen wel iets vaker positief dan mensen die geen waarschuwing ontvingen. Dat lijkt er dus op te wijzen dat de app er in slaagt om mensen correct door te verwijzen.

25.000 mensen hebben hun testresultaat in de app ontvangen. De manier waarop het testresultaat aan de app verbonden wordt, kan wel efficiënter, geven de onderzoekers ook toe. Zij pinnen hun hoop op een vereenvoudiging per SMS. Nu krijgt 33 procent van de gebruikers zijn resultaat via de app, in de toekomst hopen ze dat percentage op te krikken tot 60 of 70 procent.

Voor de gewijzigde teststrategie bood de app een groot voordeel door mensen zonder symptomen te wijzen op hoge risico’s. Zij wisten dan wanneer ze zich mogelijk moesten laten testen zonder zelf symptomen te vertonen. Ook nu symptoomloze mensen niet meer getest worden, benadrukken de wetenschappers dat de app zijn nut bewijst. Zo helpt het bij contactonderzoek doordat gebruikers zicht krijgen op het tijdstip van een blootstelling. Bovendien krijgen gebruikers vlug zicht op gelopen risico’s, waardoor zij ook nuttige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen, zoals quarantaine.