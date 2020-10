Nu ook Standard getroffen door corona: vier nieuwe besmettingen, waarvan twee spelers die tegen Club Brugge in de basis stonden

Nu is ook Standard getroffen door corona. De Rouches maakten woensdagochtend bekend dat Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Moussa Sissako en keeperstrainer Jan Van Steenberghe positief getest hebben op het virus. Die eerste twee stonden afgelopen weekend nog in de basis tegen Club Brugge, dat na de topper tegen Standard van afgelopen weekend ineens ook met besmette spelers bleek te kampen. Zij zullen komende donderdag niet kunnen meespelen in de Europa League-match tegen Rangers.

Als voorzorgsmaatregel werden ook Damjan Pavlovic en Abdoul Fessal Tapsoba, die wel negatief getest hebben, maar samenwonen en dinsdag nog de avond doorbrachten met Moussa Sissako, afgezonderd van de kern in afwachting van de resultaten van een nieuwe test.

Vooral de afwezigheid van Raskin en Balikwisha is een aderlating voor de Rouches. De negentienjarige Raskin ontpopte zich de voorbije maanden op het middenveld tot de seizoensrevelatie bij Standard. Hij kwam dit seizoen al elf keer in actie, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf. Balikwisha, 21, trad de voorbije weken naar voren. De aanvaller maakte vorige maand zijn debuut in het eerste elftal van de Luikenaars en speelde intussen al zes keer mee. Sissako maakte nog geen minuten voor Standard sinds zijn komst deze zomer.

Standard was tot vandaag samen met Eupen, STVV en KV Oostende één van de vier overgebleven Belgische clubs waar nog geen corona was vastgesteld. Daar komt nu verandering in, uitgerekend net na de topper tegen Club Brugge van afgelopen weekend. Blauw-zwart maakte daags na de match bekend dat Simon Mignolet, Simon Deli en Odilon Kossounou met een coronabesmetting kampten. Alle drie waren ze in actie gekomen tegen Standard.

Voor Standard komt dit bijzonder ongelegen, want donderdag staat in de Europa League met een thuismatch tegen Rangers meteen een stevige uitdaging op het programma. De ploeg van trainer Steven Gerrard won afgelopen weekend nog met 0-2 op het veld van Celtic.