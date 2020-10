Tijdens de Gentse gemeenteraad is scherp gedebatteerd over het omstreden filmpje waarin een man die een arrestatie filmde hardhandig werd aangepakt door de politie. In het filmpje is te zien dat hij werd gebeten door een politiehond en werd opgepakt. Daarnaast roept een van de agenten onder meer ‘pak de makakken’.

Toen Idries Bensbaho (23), acteur en student-zelfstandige, zaterdagavond naar zijn neef ging, passeerde hij politieagenten die twee mensen arresteerden op het Van Beverenplein in Gent. ‘Ik filmde dat, omdat ik aan burgerjournalistiek doe. Ik was volledig in mijn recht en heb mij niet verzet’, vertelt hij. Bensbaho kent de arrestanten niet. ‘Ik stond achter de veiligheidszone te filmen. Dan hebben ze een hond op mij losgelaten.’ Bensbaho contacteerde advocaat Abderrahim Lahlali, die een juridische actie voorbereidt.

Op de beelden die hij filmde is te horen hoe omstanders verwijten roepen naar de politie. ‘Kijk hoe ze mensen hier behandelen. Maar hij doet niets.’ Wanneer een agent met een politiehond aangelopen komt, is ‘pak de makakken’ te horen.

Afwachten op onderzoek

Op de gemeenteraad waren alle partijen het erover eens dat nu vooral op het onderzoek afgewacht moet worden. Zo riep Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V, op ‘om in gemeenteraad geen processen te voeren’. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vroeg dan weer om ook aandacht te hebben voor de aanleiding van het incident. ‘De politie was daar niet zomaar’, zei hij. ‘Er was een vechtpartij aan de gang tussen jongeren. Omdat de situatie uit de hand liep, riepen de agenten versterking.’

Burgemeester van Gent Mathias De Clercq (Open VLD) gaf tot slot aan dat de zaak tot op de bodem uitgespit zal worden. Hij had reeds contact met de korpschef en vroeg om het incident prioritair te behandelen. ‘Onze stad is van iedereen’, lichtte hij toe. ‘Als zou blijken dat deze uitspraken toe te wijzen zijn aan onze politiemensen, dan strookt dat niet met de waarden van ons korps. Het is in ieders belang dat hier duidelijkheid over komt.’

‘We nemen dit zeer ernstig’

De Gentse politie is op de hoogte van de beelden en reageerde dinsdag kort met een schriftelijke mededeling. ‘Er circuleren inderdaad meerdere filmpjes en versies, al dan niet met geluid, naar aanleiding van een politietussenkomst op een vechtpartij. We nemen dit zeer ernstig en een omvangrijk onderzoek is gestart. Wat de woorden betreft veroordelen we deze sterk en gaan we na of ze door een politiemedewerker of door een omstander werden uitgesproken’, klinkt het verder.