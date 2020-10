De maatregelen om het coronavirus in te dijken zullen nog strenger moeten, waarschuwt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij pleit voor een algemene mondmaskerplicht.

‘De situatie is dramatisch, daar is geen ander woord voor. Iedereen moet wakker worden. Als we zo doorgaan zitten we binnen een paar weken aan een volledige saturatie van de ziekenhuizen. Om het virus ...