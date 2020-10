Ziekenhuisnetwerk in Namen en Luxemburg gaat over naar fase 2A

In de provincies Namen en Luxemburg beslist ziekenhuisnetwerk Vivalia om over te schakelen naar fase A2 van het noodplan voor ziekenhuizen. Dat betekent dat 60 procent van de ziekenhuisbedden op intensieve zorgen voorbehouden zijn voor coronapatiënten.

Door de toename van het aantal coronabesmettingen moeten tegen aanstaande maandag alle ziekenhuizen in ons land de helft van hun bedden op intensieve zorgen reserveren voor covid-patiënten. Dat blijkt nu al niet genoeg voor sommige ziekenhuizen, zoals het ziekenhuisnetwerk Vivalia, dat in 47 gemeenten in de provincies Luxemburg en Namur ziekenhuizen heeft. Dinsdag besliste de crisisafdeling van Vivalia om over te gaan naar fase 2A, van het covid noodplan voor ziekenhuizen.

Concreet betekent dat 60 procent van alle ziekenhuisbedden op intensieve zorgen voorbehouden worden voor patiënten met covid-19. Daarboven zou ook een capaciteit van 15 procent bijkomen. Deze beslissing komt vier dagen na het besluit om over te gaan naar fase 1B, waar 50 procent van de bedden al gereserveerd waren.

Als de situatie niet verbetert, zal het netwerk deze capaciteit binnen 7 dagen met 25 procent kunnen verhogen, wat hen bij fase 2B brengt.