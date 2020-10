Bijna 3.000 covid-patiënten in het ziekenhuis

Er liggen nu al bijna 3.000 mensen met covid-19 in het ziekenhuis. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Elke dag komen er nu al gemiddeld bijna 9.000 nieuwe coronabesmettingen bij in ons land.

In de periode van 14 tot 20 oktober werden elke dag gemiddeld 295,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+94 procent). Er lagen dinsdag 2.969 mensen in het ziekenhuis. Van hen liggen er 486 in de intensieve zorgen, 248 patiënten worden beademd.

Tussen 11 en 17 oktober werden er elke dag gemiddeld 8.975,4 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, een stijging met 68 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. In totaal raakten er in België al 240.159 mensen besmet met het virus.

In diezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 32,4 mensen aan covid-19. Dagelijks zijn dat er zo’n 14 meer dan een week eerder In totaal kwamen nu al 10.489 mensen om door de ziekte.

Er worden elke dag 57.300 tests afgenomen. Dat is een stijging van 4,1 procent. 15,8 procent van mensen die zich laten testen, blijkt positief. Dinsdag raakte bekend dat mensen zonder symptomen niet meer getest zullen worden omdat de labo’s overbelast zijn. Risicocontacten zonder symptomen zullen wel - zonder test - tien dagen in quarantaine moeten gaan.

De laatstbekende r-waarde, het getal dat aangeeft hoeveel mensen een covid-patiënt besmet, dateert van 19 oktober. Toen stond dat getal op 1,45, wat betekent dat het aantal besmettingen voorlopig blijft groeien.

Nieuwe coronamaatregelen

Maandag zijn er nieuwe coronamaatregelen in werking getreden in een poging het aantal besmettingen af te remmen. Het gaat onder meer om de sluiting van cafés en restaurants, een avondklok en het verder beperken van nauwe contacten. De maatregelen gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.