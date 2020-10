Zizou Bergs stunt in eerste ATP-wedstrijd en stoot door op European Open in Antwerpen

In zijn eerste ATP-wedstrijd heeft Zizou Bergs (ATP-528) dinsdag meteen voor een stunt gezorgd. De 21-jarige Limburger plaatste zich in de Lotto Arena van Antwerpen voor de tweede ronde van het European Open (394.800 euro) door de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP-45) in 1 uur en 42 minuten met tweemaal 7-5 te verslaan.