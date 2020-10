Voorraad kimchi in de problemen door tyfoons

Zuid-Korea werd deze zomer geteisterd door tyfoons. Dat kan gevolgen hebben voor liefhebbers van kimchi: de kolenprijzen schieten omhoog.

Kimchi is een typische Koreaanse lekkernij dat bestaat uit gefermenteerde kool en groenten. Het gerecht heeft een friszure smaak. Maar de Zuid-Koreaanse kolenvelden zijn verwoest door het extreme weer, en daardoor is kool tot 60 procent duurder dan anders. Naar goede traditie zou een gezin nu groenten inkopen om massaal kimchi klaar te maken om de winter door te komen. Die traditie, ‘gimjang’, werd zelfs benoemd tot Werelderfgoed door Unesco. Geen gerecht is compleet zonder kimchi.

Door drie tyfoons in augustus en september en het lange regenseizoen lijkt dat onmogelijk. Ook grotere producenten zitten in de problemen. Daesang Corp., de grootste producent, zet de online verkoop tijdelijk stil door het tekort aan kolen. Ook producent CJ CheilJedang zegt dat het alternatieven zoekt om aan de vraag te voldoen. Die is gestegen omdat mensen meer thuis eten door de coronacrisis.

Maar er is nog hoop. Het weer is beter, wat de prijzen kan doen stabiliseren volgens het ministerie van Landbouw. Het ministerie verwacht dat de kolenprijzen en de kimchi-productie volgende maand weer als voorheen kan zijn. Maar goed ook: de gemiddelde Koreaan eet gemiddeld zo’n 25 kilogram per jaar.