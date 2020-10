Club Brugge begint Champions League met stunt tegen Zenit

Club Brugge is de Champions League sterk gestart. Op het veld van Zenit Sint-Petersburg werd het na een knappe prestatie 1-2.

In een gelijkopgaande eerste helft speelde Zenit vanuit een degelijke organisatie, maar zonder veel tempo of diepgang. Dat leverde weinig doelgevaar op en Club Brugge bleef makkelijk overeind. Ethan Horvath werd één keer getest. Heel in het begin toen hij een voorzet in twee tijden controleerde. Ook de defensie, met een verrassend sterke Fede Ricca op de stek van Simon Deli, bleef pal. Een solide ogend Brugge stak zelf ook een paar keer de neus aan het venster. In het slot van de eerste helft kopte Vanaken goed op doel na een voorzet van Vormer, maar doelman Kerzhakov tikte over. De tweevoudige Gouden Schoen probeerde het nog een keer van buiten de zestien meter maar zijn schot zoefde over. Doelman Horvath moest nog één keer ingrijpen na een kopbal van Lovren.

Na de rust kon Club zich nog meer manifesteren. In de 63ste minuut ontstond er zo een warrige fase voor het doel van de Russen, waarbij de bal voor de voeten van Charles De Ketelaere viel. De youngster kon de bal niet over de doellijn duwen, maar Emmanuel Dennis was goed gevolgd en frommelde de bal wel binnen. Niet het mooiste doelpunt, maar de voorsprong stond op het scorebord. Lang duurde het feestje echter niet, want een tiental minuten later vlamde Dejan Lovren het leer van ver tegen de binnenkant van de paal. De bal kwam terug tegen de rug van doelman Ethan Horvath en hobbelde zo in doel. Pech voor de Amerikaan maar de 1-1 stond op het bord.

In het slot van de wedstrijd kwamen de Russen nog een paar keer sterk opzetten, maar onder meer dankzij een knappe save van Horvath, hield de Brugse defensie stand. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel. In de toegevoegde tijd werd Club alsnog beloond voor een collectief sterke prestatie: Charles De Ketelaere – amper 19 jaar oud – kon op aangeven van Ruud Vormer de 1-2 binnentikken.

Volgende week woensdag komt Lazio op bezoek.