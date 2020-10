Zeker honderdduizend vrouwen slachtoffer van valse naaktfoto’s

Er circuleren valse naaktfoto’s van minstens honderdduizend vrouwen op de chat-app Telegram. Hun kleding werd digitaal weggewerkt. Er zouden ook nepbeelden van minderjarigen gedeeld worden.

Zeker honderdduizend vrouwen zijn slachtoffer van software dat kleding van foto’s verwijdert, schrijft het Amsterdams cybersecurity-bedrijf Sensity, dat gespecialiseerd is in het opsporen van deepfakes. Dat is een techniek die menselijke beelden manipuleert op basis van artificiële intelligentie. In dit geval worden vrouwen naakt afgebeeld op basis van foto’s waar ze wel kleding dragen. ‘Een account op sociale media met publieke foto’s is voldoende om slachtoffer te worden’, waarschuwt Giorgio Patrini van Sensity.

Het rapport van Sensity gaat specifiek over één bot die gratis in een vingerknip de beelden aanpast. Gebruikers moeten enkel de foto uploaden. Het gaat om een bot in een privé-kanaal op de chat-app Telegram. Sensity berekent dat er foto’s van ongeveer 104.852 vrouwen geüpload werden tegen eind juni. Volgens Sensity zijn er ook minderjarige slachtoffers.

Gezicht zichtbaar

De software is in staat om huidskleur overeen te laten komen en borsten en genitaliën te plaatsen waar eerst kleding zat. De software werkt met artificiële intelligentie en is getraind met een grote database van naaktfoto’s. De gezichten van de slachtoffers blijven zichtbaar, er wordt geen label bijgezet om te waarschuwen dat de beelden nep zijn.

In totaal zijn er ongeveer 101.080 mensen die de software gebruikten, waarvan 70 procent uit Rusland of de voormalige Sovjet-Unie komen, meldt Sensity op basis van een anonieme enquête. Daaruit blijkt ook dat een groot deel van de gebruikers de software vindt via VK, het grootste Russische sociale mediaplatform. De beelden die gegenereerd worden, kunnen echter gedeeld worden via verschillende chatapps, waardoor de impact veel groter wordt.

Afpersing

Sensity waarschuwt dat de nepbeelden gebruikt kunnen worden voor afpersing of pesterijen. Uit de anonieme enquête blijkt dat 63 procent van de mensen die de gebruikers willen ‘uitkleden’ meisjes of vrouwen zijn die ze in het echte leven kennen.

De eigenaar van de Telegram-server, ‘P’, zegt aan BBC dat het om ‘entertainment’ gaat en dat de beelden niet realistisch genoeg zijn om iemand te chanteren. Volgens hem worden alle beelden van minderjarigen meteen verwijderd.

Een onschuldigere vorm van deepfakes is technologie om je gezicht in een bekende scène te zetten. Toch wordt de technologie het vaakst ingezet voor pornografische doeleinden.