Spencer Davis, bekend van ‘Gimme some lovin’, overleden

De in Wales geboren zanger en gitarist Spencer Davis is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij overleed in het ziekenhuis, nadat hij werd opgenomen voor een longontsteking.

Met de naar hem genoemde Spencer Davis Group, waarvan Steve Winwood destijds de leadzanger was, had Davis in de jaren zestig verscheidene grote hits als Gimme some lovin’, I’m a man, Keep on running en Time seller. Met Keep on running klom de groep naar nummer 1, zelfs boven de Beatles.

De Beatles stuurden de Spencer Davis Group nog een telegram om hen te bedanken. Keep on running, hun doorbraak, was tevens een cover van de Jamaicaanse zanger Jackie Edwards. De groep vond bij dezelfde zanger Somebody help me, een andere hit.

Davis begon al met muziek maken toen hij zes jaar oud was en verhuisde op zijn 16 van Wales naar Londen. Daar werkte hij als ambtenaar, om later aan de slag te gaan als leraar Engels. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis, nadat hij opgenomen werd voor een longontsteking.