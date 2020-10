Tom Van Grieken verwelkomt eerste zoontje

Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, is voor het eerst papa geworden. Zijn zoon Floris werd vanochtend geboren.

Van Grieken (34) kondigt het nieuws zelf aan op Instagram. ‘Zoon en moeder stellen het goed’, schrijft de Vlaams Belang-voorzitter. Floris Van Grieken werd geboren om 10.29 uur.

In september 2019 trouwde Tom Van Grieken met Félice Palmen in intieme kring. Van Grieken kondigde in mei samen met zijn vrouw de zwangerschap aan op Instagram. Toen stroomden – net als nu – de gelukswensen en vind-ik-leuks massaal binnen.

Toch is het vandaag niet alleen feest voor Van Grieken. ‘Op dezelfde dag heb ik ook afscheid moeten nemen van m’n grootmoeder’, schrijft hij op Facebook. ‘Terwijl we de ene mochten verwelkomen, moesten we van de andere afscheid nemen. Één ding is zeker: beiden blijven voor altijd in ons hart.’