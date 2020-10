UITSLAG ETAPPE 1 VUELTA. Ritwinnaar Roglic meteen in leiderstrui

Met een uitstekende getimede aanval heeft Primoz Roglic meteen de eerste rit van de Vuelta binnen gehaald. Jumbo-Visma lijkt opnieuw vertrokken om drie weken lang de leiderstrui te verdedigen. Chris Froome wordt daarbij geen concurrent, hij moest in Eibar al lossen op de voorlaatste klim.

Hoe kwam de zege tot stand?

Vijf renners gingen mee in de vroege vlucht: Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) Jasha Sütterlin (Team Sunweb), Tim Wellens en Jetse Bol (Burgos-BH). Op vijfentwintig kilometer van de streep werd Jauregui als laatste ingelopen.

Op de voorlaatste helling – de Alto de Elgeta – zette Team Ineos het tempo vooraan in het peloton. Op 4.5 kilometer van het einde zorgde een versnelling van Sepp Kuss ervoor dat een groep van acht met ook nog Richard Carapaz, Felix Grobschartner, Hugh Carthy, Enric Mas, Esteban Chavez, Primoz Roglic en George Bennett voorop raakte. Na de top versnelde eerste Carthy, toen die bijgehaald werd, sprong Roglic overtuigend weg naar de overwinning.

Wat deden de favorieten?

Chris Froome is geen kandidaat-winnaar in de Vuelta. Al op de Alto de Elgeta, de voorlaatste klim, moest hij vooraan de rol lossen. Op de slotklim gingen ook Astana en FdJ- kopmannen Alexander Vlasov en David Gaudu er snel af. Thibaut Pinot was al helemaal niet in beeld. Alejandro Valverde en Tom Dumoulin beperkten de schade tot 1’01”Hoe deden de Belgen het?

Tim Wellens – afgelopen zondag nog in de Ronde - ging mee in de vroege vlucht, maar op vijftig kilometer van de streep liet zich als enige uitzakken na een versnelling van medevluchter Rémi Cavagna. Debutant Ilan van Wilder moest op de eerste klim - de Puerto de Udana – meteen opgeven. Lichte knieproblemen liet de ploeg weten. Op zijn Strava-profiel is te zien dat van Wilder de dagen voor de Vuelta niet meer trainde.

Nog iets dat u moet weten?

Bij EF Education kwamen beide kopmannen Dani Martinez en Michael Woods ten val. Die laatste ligt meteen ook uit de Vuelta.

Uitslag etappe 1:

1.Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2.Richard Carapaz (Team Ineos)

3.Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

4.Esteban Chaves (Mitchelton-Scott)

5.Felix Grobschartner (Bora-Hansgrohe)

6.Enric Mas (Team Movistar)

7.Hugh Carthy (EF Education-First)

8.Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

9.George Bennett (Jumbo-Visma)

10.Andrea Bagioli (Deceuninck – Quick-Step)

Klassementen:

Rode trui: Primoz Roglic

Groene trui: Primoz Roglic

Bolletjestrui: Sepp Kuss

Jongerentrui: Enric Mas