ING voert negatieve rente in voor miljonairs

ING gaat vanaf volgend jaar een negatieve rente invoeren voor particulieren, voorlopig beperkt tot miljonairs. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) houdt vast aan een verplichte minimumrente van 0,11 procent voor de gereglementeerde spaarboekjes.

Concreet plafonneert ING het bedrag dat particuliere klanten op een gereglementeerde spaarrekening kunnen zetten op 1 miljoen euro. Op die rekeningen moeten banken wettelijk minimaal 0,11 procent rente geven (0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie).

Alles wat boven dat miljoen zit, wordt overgeschreven op een zichtrekening. Daar geldt een rente van 0,0 procent, opnieuw tot een bedrag van 1 miljoen euro. Vanaf bedragen hoger dan een miljoen op die zichtrekening rekent ING een negatieve rente van -0,50 procent aan. Organisaties die een impact van de coronacrisis kennen, zoals ziekenhuizen, zijn niet getroffen door de maatregel.

Sparen voor verbouwing

Minister Van Peteghem had met ING contact over de beslissing, klinkt het op zijn kabinet. De minister blijft erbij dat er een verplichte minimumrente van 0,11 procent moet zijn voor de gereglementeerde spaarboekjes voor alle particuliere spaarders. De minister geeft daarbij prioriteit aan mensen die sparen voor bijvoorbeeld een verbouwing of een auto. ‘Die mogen niet gestraft worden. Daar moet zeker een minimumtarief voor blijven bestaan’, aldus minister Van Peteghem.

ING is de eerste grootbank die een negatieve rente voor particulieren invoert. De kleinere bank Triodos kondigde onlangs aan dat hij begin december zijn gereglementeerde spaarrekeningen afschaft. In de plaats komen niet-gereglementeerde rekeningen met nulrente (en negatieve rente vanaf 500.000 euro).