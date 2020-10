Netflix lost trailer van laatste film van Chadwick Boseman

Netflix heeft de trailer van ‘Ma Rainey’s black bottom’ online gezet. Het is de laatste film waarin Chadwick Boseman meespeelt. Hij overleed eind augustus op 43-jarige leeftijd.

De film speelt zich af in Chicago, de jaren 20. Samen met How to get away with murder-actrice Viola Davis (zij vertolkt Ma Rainey) speelt Chadwick Boseman een ambitieuze bluesmuzikant, Levee, die de hoorn bespeelt. In de film, geregisseerd door Denzel Washington, komen thema’s als muziek en racisme aan bod door het verhaal van twee zwarte artiesten die uitgebuit worden door hun blank management.

Davis speelde eerder al samen met Boseman in Get on up, een biografie over James Brown. ‘Niet om het tegen zijn moeder op te nemen, maar hij was mijn baby’, zei Davis na Bosemans overlijden. ‘Chadwick was een artiest. Hij hield ervan, hij eiste het op. Voor iemand zo jong… dat was fantastisch om te zien.’

De film werd opgenomen in dezelfde periode dat Boseman, bekend van onder meer Black Panther, behandeld werd voor darmkanker. De acteur hield zijn diagnose vier jaar lang geheim, tot de ziekte hem fataal werd. Tijdens interviews praatte hij er nooit over. Eerder dit jaar kwam Da 5 bloods van Spike Lee uit, waarin Boseman acteerde tussen de operaties en chemobehandelingen door. Mocht Boseman genomineerd worden voor een Oscar voor beide films, dan zou hij de eerste acteur zijn met twee postume nominaties op zijn naam.

Ma Rainey’s black bottom komt uit op Netflix op 18 december.