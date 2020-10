In Thailand wordt er betoogd tegen de macht van koning Rama X, maar kritiek op het koningshuis is gevaarlijk: er staan celstraffen van drie tot vijftien jaar op het beledigen van de koning. Om die beperking van de vrijheid van meningsuiting te omzeilen, communiceren de betogers met gebaren die ze zelf verzonnen. Bekijk hoe ze dat doen in bovenstaande video.