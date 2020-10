Jean-Claude Van Damme redt een hondenleven

De drie maanden oude puppy Raya moest geëuthanaseerd worden, oordeelde het Noorse agentschap voor Voedselveiligheid. Het baasje zette een petitie op tegen de beslissing en vond steun bij filmster Jean-Claude Van Damme. Met succes.

Jean-Claude Van Damme redt nog eens een leven. Deze keer dat van Raya, een drie maanden oude chihuahua. Na een conflict met Bulgarije oordeelden de Noorse autoriteiten dat de puppy geëuthanaseerd moest worden. Totdat de Belgische filmster een petitie deelde om de hond in leven te houden.

Van Damme richtte zich via sociale media rechtstreeks tot de agentschappen voedselveiligheid van Bulgarije en Noorwegen die de regels uitvaardigen. Honderdduizenden volgers lazen mee. ‘Ik smeek jullie, voor mijn verjaardag, neem jullie beslissing opnieuw in beraad’, schreef hij. ‘Mensen maken fouten, maar daarom moet je geen chihuahua vermoorden.’ De verjaardagswens van Van Damme, die op 18 oktober zestig jaar oud werd, lijkt nu ingewilligd.

Illegaal gesmokkeld

Aan Euronews zegt Alexey Iversen, de eigenaar van de hond, dat Noorwegen uitstel heeft verleend. Bulgarije laat nu weten dat het de hond uitzonderlijk terug zal nemen. Iversen had de hond in Oslo gekocht, maar volgens de eigenaar aanvaardde het Noorse agentschap Voedselveiligheid het bewijs van de vaccins niet die de hond in Bulgarije gekregen zou hebben. De Noren vermoeden dat de hond illegaal in het land is gesmokkeld via clandestiene fokkers. Bulgarije weigerde aanvankelijk de hond terug te nemen, waarop Noorwegen geen andere uitweg dan euthanasie zag. Raya zit sinds 23 september in quarantaine.

Iversen wacht nu op toestemming om te reizen, zodat hij in Bulgarije de juiste papieren voor de hond kan verkrijgen. Volgens persagentschap AFP zal de hond in Bulgarije de nodige veiligheid- en gezondheidschecks krijgen, waarna de chihuahua ter adoptie zal worden gesteld. Alexey Iversen hoopt de puppy alsnog op legale wijze te verwelkomen in zijn gezin. De kosten neemt hij volledig voor zijn rekening. Via de petitie benadrukt hij dat hij geen geld vraagt.

In het spoor van Lee en Penka

Het verhaal doet denken aan dat van de kater Lee. Vier maanden geleden werd die na een fel gedeelde campagne en steun van BV’s uitzonderlijk terug naar Peru gevlogen. De kat zou oorspronkelijk geëuthanaseerd worden omdat hij een risico voor de volksgezondheid betekende. Ook Paul McCartney redde op gelijkaardige wijze een dierenleven. In 2018 zette hij met succes zijn schouders onder een actie om een koe genaamd Penka te redden, nadat het dier nietsvermoedend de grens van Bulgarije naar Servië was overgestoken.

Dierenwelzijn ligt Jean-Claude Van Damme al langer nauw aan het hart. In 2011 was de actieheld al het gezicht van een postercampagne van de Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia. Zes jaar later werd hij door Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch onthaald als ‘internationale ambassadeur’ voor de organisatie.