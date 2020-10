Popcornverbod geeft Kinepolis tik

De bioscoopketen Kinepolis had gisteren al wat minder bezoekers omwille van het popcornverbod. Vrijdag komt er meer duidelijkheid over de maatregel.

‘Het helpt niet’, zegt Eddy Duquenne, de topman van de Belgische bioscoopgroep Kinepolis over het verbod op versnaperingen in de bioscoopzalen. De versnaperingen zijn één van de producten waar Kinepolis wat marge op verdient. Als dat wegvalt, moeten er méér tickets verkocht worden om het inkomstenverlies op te vangen.

Gisteren maandag gebeurde het omgekeerde. Toen bleek dat de bezoekcijfers licht onder druk kwamen. ‘Maar dat is maar één dag en een maandag, je moet voorzichtig zijn met die interpretatie’, zei Duquenne. Duquenne merkt op dat door de sluiting van de horeca- en restaurantsector er niet zoveel ontspanningsmogelijkheden overblijven. Consumenten zouden dus straks wel eens toch opnieuw de bioscoop opzoeken voor een avondje uit.

Kinepolis doet het in coronatijden nog zo slecht niet. En de laatste twee maanden werd vrij goed gewerkt, zegt Duquenne. Alleen is het zo dat de weg naar herstel langer zal duren en hobbelig zal zijn. Kinepolis zei eerder dat als alle bioscopen zouden dicht gaan, het financieel het nog 11 maanden kan beredderen.

‘Als de weg naar een werkbaar vaccin langer duurt, zullen we niet wachten tot de 11 maanden voorbij zijn om onze positie te herbekijken’, zegt Duquenne. Kinepolis houdt bioscoopzalen open zolang dat financieel interessanter is dan ze gesloten te houden. De idee is dat door de bioscoopzalen open te houden er cash binnenkomt die de vaste kosten helpt dragen. Voorwaarde is wel dat er genoeg mensen komen. Waar dat keerpunt precies ligt, vertelt Kinepolis niet

‘Ons grootste probleem vandaag blijft de afwezigheid van blockbusters. Normaal hangt 80 procent van onze bezoekers af van die blockbusters. Dat zit nu op de helft, dat is nog zo slecht niet.’ Duquenne merkt op dat Kinepolis in de bioscoopzalen méér ruimte tussen laat dan wat wettelijk moet. ‘We laten er telkens ook een rij tussen omdat de mensen aangeven dat prettiger te vinden.’

Het grote probleem is dat de werknemers van Kinepolis op de proef worden gesteld. Een belangrijk aantal van hen, zit al sinds half maart in tijdelijke werkloosheid. Voorlopig hebben die mensen weinig perspectief. ‘Ik vind het voor hen heel jammer. Als je naar Kinepolis kijkt, zijn zij de grootste slachtoffers van corona’, zegt Duquenne. In verband met het popcornverbod ten slotte, hoopt hij dat er na vrijdag toch nog iets mogelijk wordt. ‘De regels worden vrijdag opnieuw geëvalueerd. Uiteraard zullen we hoe dan ook de wet toepassen.’