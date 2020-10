De hoogste indoorglijbaan ter wereld staat in het pretpark Comics Station in het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal, maar wordt nu openbaar verkocht. Wie 5.000 euro of meer heeft, kan tot vrijdag 30 oktober een bod doen op de veilingsite van Vavato. Het pretpark wordt momenteel gerenoveerd en gaat eind 2021 opnieuw open onder de naam Plopsa Station Antwerp.