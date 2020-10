Kater Lee nog niet terug in België

Katje Lee is inmiddels al een echte kater. Vier maanden geleden werd de kat naar Peru gevlogen voor zijn quarantaine wegens het risico op hondsdolheid. Hij is nog altijd niet terug.

‘Lee maakt het heel erg goed! Hij is een echte tiener nu met zijn eigen karakter’, stelt baasje Selena Ali haar volgers gerust op Instagram. Verder is er weinig goed nieuws: Ali zelf heeft een ‘zeer moeilijke periode’ achter de rug. ‘Lee zou immers al lang terug thuis moeten zijn, maar dit werd door diverse duistere factoren geboycot.’

De kater kwam eind april mee naar België met Selena Ali, maar was niet op tijd ingeënt tegen hondsdolheid. Aangezien het dier uit Cuzco kwam, was het risico nog te hoog. Als voorzorgsmaatregel zou het dier daarom ingeslapen moeten worden. Het Federaal Agentschap voor Voedsel en Veiligheid (FAVV) dagvaardde Selena Ali om de kat over te dragen om hem te doen inslapen.

Dierenrechtenorganisatie Gaia, minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en een aantal BV’s kantten zich tegen die maatregel. Met succes: in juni mocht Lee terugkeren naar Peru om daar de nodige quarantaine uit te zitten bij een gastgezin.

Papierwerk

Normaal gezien mocht Lee al op 1 augustus terugkeren naar België, zolang hij geen tekenen van hondsdolheid vertoonde. Tweeënhalve maand later is Lee er nog steeds niet. Selena Ali wil er niet al te veel over kwijt, behalve dat ze achter de schermen druk in de weer zijn met het nodige papierwerk en procedures. Ali zelf is wel in het land.

De zaak liet de gemoederen hoog oplaaien. De woordvoerster van het Voedselagentschap werd met de dood bedreigd. Het verhaal haalde de internationale pers. In eigen land werd er menig opiniestuk over geschreven, en online zag de hashtag #LaatLeeLeven het licht.