Thuiswerk heeft de vraag naar kwalitatieve koffie een flinke boost gegeven. Douwe Egberts’ moeder JDE Peet’s investeert daarom fors in extra productiecapaciteit voor capsules. Ook Nespresso kondigde aan de capaciteit sterk op te schroeven.

‘Je voelt je thuis waar je Douwe Egberts drinkt.’ Dat was de bekende reclameslogan van het Nederlandse koffiemerk in de jaren 80. De slogan is opnieuw toepasselijk, want door de coronacrisis zitten we ...