Facebook zet De Raaskalderij weer online

Facebook excuseert zich omdat het de pagina van de satirische website De Raaskalderij had verwijderd.

Facebook heeft de pagina van de satirische website De Raaskalderij weer hersteld. De Facebook-pagina werd gisteren voor dertig dagen verwijderd vanwege een grap over een lockdownfeestje met Dries Van Langenhove en de Ku Klux Klan. Ook die bewuste grap is opnieuw weer te zien op Facebook.

‘De pagina is ten onrechte offline gehaald nadat we hadden opgemerkt dat de pagina herhaaldelijk beelden had gepost van de Ku Klux Klan, een organisatie die verbannen is van Facebook en Instagram’, zegt een woordvoerder van Facebook. ‘We hebben onterecht geoordeeld dat deze posts in strijd waren met ons beleid ten aanzien van lof of steun voor een gevaarlijke organisatie. Na verdere analyse hebben we de pagina hersteld. Onze excuses voor het ongemak dat is veroorzaakt.’

De Raaskalderij kreeg vorige week zo’n veertig waarschuwingen dat de post over Van Langenhove en de Ku Klux Klan de Facebookcommunity-richtlijnen over gevaarlijke organisaties en personen schendt. De Raaskalderij ging niet akkoord met de beslissing om hun pagina te verwijderen maar kreeg toen van Facebook te horen dat het bedrijf door covid-19 niet genoeg moderatoren had en dat de beslissing finaal was.