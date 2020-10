Hassen Chalghoumi, de progressieve imam van Drancy, ging bloemen leggen aan de school waar Samuel Paty lesgaf. Paty werd vermoord omdat hij de cartoons van Charlie Hebdo, waar de profeet Mohammed op afgebeeld staat, had getoond tijdens een les over vrije meningsuiting. Hij veroordeelt zijn moord en eist gerechtigheid. ‘Hij is een martelaars voor de vrijheid, en de moslimgemeenschap moet wakker worden’, vindt hij.