Presidentiële debatcommissie neemt regels aan over het dempen van microfoons

Tijdens het volgende en laatste presidentieel debat zullen beiden kandidaten twee minuten de tijd krijgen om ongestoord vragen te beantwoorden. De microfoon van de tegenkandidaat zal dan uitstaan. Dat schrijft het persbureau AP.

Nadat beide kandidaten die vragen beantwoord hebben, gaan ze verder met het open debat. Tijdens dat open debat zullen beide microfoons de hele tijd werken. De regelwijziging van de onpartijdige Commissie voor Presidentiële Debatten (CPD) komt er na een chaotisch eerste debat waarin beide presidentskandidaten over elkaar spraken, hierbij onderbrak vooral de huidige Amerikaanse president Trump zijn tegenstander Joe Biden.

‘We realiseren ons, na gesprekken met beide campagnes, dat geen van beide campagnes volledig tevreden zal zijn met de vandaag aangekondigde maatregelen. Men kan denken dat ze te ver gaan, of dat ze net niet ver genoeg gaan. We zijn er van overtuigd dat deze maatregelen het juiste evenwicht vinden en dat ze in het belang zijn van het Amerikaanse volk, voor wie deze debatten worden gehouden.’

De republikeinen en Trump waren het al niet eens met de beslissing van CPD om het tweede debat te annuleren nadat de president besmet was geraakt met het coronavirus. Ook heerste er in het kamp onvrede over de onderwerpen die gekozen werden voor het volgende debat. De campagne van Trump liet al wel weten dat de president nog steeds zal deelnemen aan het debat ‘ongeacht de last-minute regelwijzigingen van de bevooroordeelde commissie in hun laatste poging om hun favoriete kandidaat te bevoordelen.’

Het volgende en laatste debat vindt donderdag plaats.