Politie verijdelt ontsnapping Deense duikbootmoordenaar

De Deen Peter Madsen, die een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn zelfgemaakte duikboot, probeerde dinsdag te ontsnappen. De politie kon hem tegenhouden, melden Deense media.

De politie ging massaal ter plaatse bij de gevangenis van Albertslund, ten westen van de hoofdstad Kopenhagen. Volgens de Deense zender TV2 heeft de politie Madsen onder schot, maar zou hij iets bij zich hebben dat op een bomgordel lijkt. Er zijn bomexperts ter plaatse.

Madsen werd in 2018 veroordeeld voor de moord op de 30-jarige journaliste Kim Wall in augustus 2017. De uitvinder hield tijdens het proces vol dat er sprake was geweest van een ongeval. Maar de rechter oordeelde dat er duidelijk bewijs was dat de uitvinder zijn slachtoffer eerst had gemarteld en daarna omgebracht.

Volgens de Deense nieuwssite EkstraBladet is het niet de eerste keer dat Madsen probeerde te ontsnappen. Hij is al meermaals in isolatie geplaatst, nadat cipiers er lucht van hadden gekregen dat hij een plan had om te ontsnappen.