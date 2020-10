‘Huisartsen zijn woedend dat ze nieuwe teststrategie via de pers moeten vernemen’

Dat huisartsen de nieuwe teststrategie via een lek in de pers moesten vernemen, zet kwaad bloed. ‘Telefoons staan roodgloeiend, terwijl ze zelf nog niet eens op de hoogte zijn.’



‘Deze woede heb ik zelden gezien.’ Roel Van Giel, voorzitter van de huisartsenvereniging Domus Medica, leest en hoort veel onbegrip bij huisartsen over de manier waarop de nieuwe teststrategie bekend is gemaakt. ‘Over de wijziging zelf zijn huisartsen het eens. Ze waren zelf ook vragende partij om personen die geen symptomen hebben maar wel een hoogrisicocontact hadden, voorlopig niet meer te testen op covid-19.’

Maar de manier waarop die wijziging is gecommuniceerd, zet kwaad bloed. ‘Wie voortijdig over de gewijzigde strategie heeft gelekt, draagt een grote verantwoordelijkheid’, aldus Van Giel. ‘Huisartsen worden momenteel overspoeld met vragen, terwijl ze zelf nog niet op de hoogte zijn gebracht. De chaos die is gecreëerd bij huisartsen en patiënten is ongezien.’

Dit weekend werd duidelijk dat de labo’s het stijgend aantal tests niet meer kon verwerken. ‘Huisartsen kregen telefoon dat ze geen nieuwe stalen meer mochten sturen omdat ze die niet meer verwerkt kregen’, aldus Van Giel. ‘Dan weet je dat er iets moet veranderen. De maatregel is dus de juiste beslissing. Maar voor zo’n belangrijke wijziging is het enige correcte scenario dat je eerst huisartsen inlicht, zodat ze zich kunnen organiseren en samen met het beleid eenzelfde uitleg en verhaal kunnen uitdragen. Dit draagt onnodig bij tot verwarring en werkdruk.’