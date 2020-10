In het Brusselse Jubelpark vormde zich maandag een lange stoet van mensen die zich wilden laten testen op het coronavirus. Het testcentrum was er voor mensen die uit een rode zone zijn teruggekeerd of een hoogrisicocontact hebben gehad, maar die geen of lichte symptomen vertonen. De ministers van Volksgezondheid hebben nu echter beslist dat mensen in die situatie voortaan niet meer getest moeten worden. Met die nieuwe teststrategie hoopt de regering de druk op de testcentra te verlichten.