Moskee moet dicht na onthoofding nabij Parijs

De Franse autoriteiten hebben de sluiting van de moskee van Pantin bevolen. De moskee had een video gedeeld op haar Facebook-pagina waarin kritiek wordt gegeven op de lessen van de geschiedenisleerkracht Samuel Paty, die vermoord werd.

De moskee in de buurt van Parijs moet ten laatste woensdagavond dicht voor zes maanden, zo vernam het Franse persagentschap AFP van een bron dicht bij het dossier.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin had maandagavond al de sluiting van de moskee geëist. Na de moord op de leerkracht beloofde hij ‘een oorlog tegen de vijanden van de Republiek’. In het onderzoek naar de moord zitten nog steeds vijftien mensen in de cel.