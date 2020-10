Portugees Simao is nieuwe coach van Moeskroen

Jorge Simao is de nieuwe trainer van Moeskroen. Het bestuur van de Henegouwers vond snel een vervanger voor Fernando Da Cruz, die maandagavond werd ontslagen. Na negen speeldagen staat Moeskroen laatste in de Jupiler Pro League met 3 op 27.

Jorge Simao is een 44-jarige Portugese coach die eerder actief was Sporting Braga (december 2016-april 2017) en Boavista (september 2017- januari 2019). Vorig seizoen nam hij de leiding over van de Saoedische club Al Fahya. Hij wordt vergezeld door zijn twee assistenten Leandro Morais en Gilberto Andrade. Zijn contract loopt tot het einde van het seizoen.

Fernando Da Cruz coachte sinds afgelopen zomer Moeskroen, als opvolger van de Duitser Bernd Hollerbach. De Fransman was eerder in het voorjaar van 2015 al een half jaar hoofdcoach op Le Canonnier. Hij was er tussen juli 2012 en december 2014 ook assistent en tussen juli 2015 en juli 2017 hoofd jeugdopleidingen.