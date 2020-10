‘The big lebowski’-acteur Jeff Bridges heeft lymfeklierkanker

Jeff Bridges is gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. Dat laat hij via Twitter weten. Volgens de 70-jarige acteur ziet de prognose er goed uit.

‘Zoals the Dude zou zeggen … New S**T has come to light’, begint Jeff Bridges met een knipoog naar ‘The big lebowski’. Het nieuws dat er op volgt is echter niet om mee te lachen: de acteur wordt momenteel behandeld voor lymfeklierkanker. ‘Het is een serieuze ziekte, maar ik ben gelukkig omringd door een sterk team van dokters en de prognose ziet er goed uit’, schrijft hij nog.

Lymfeklierkanker ontwikkelt zich wanneer lymfocyten, een kanker die uit witte bloedcellen ontstaat, ophopen tot een tumor. Dat lymfoom bevindt zich meestal in de lymfeklier, al kan het ook elders in het lymfesysteem opduiken.

Momenteel werkt de acteur aan de miniserie ‘The old man’, al is het niet bekend of de opnames daarvan al afgerond zijn. Zijn laatste filmrol dateert uit 2018, toen hij een rol had in ‘Bad times at the El Royale’, door onze recensent omschreven als ‘een Agathie Christie op steroïden’. In 2010 kreeg hij een Oscar voor ‘Crazy heart’, maar zijn meest memorabele rol is die van The Dude, het legendarisch laconieke filmpersonage uit ‘The big Lebowski’ van de gebroeders Coen.

Bridges laat zijn volgers weten dat hij hen op de hoogte zal houden van de behandeling. In een opvolgtweet roept hij hen ook nog op om te gaan stemmen.