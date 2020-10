Scholen moeten schakelen: dit verandert er

Na een marathonvergadering heeft het onderwijsveld maandagnacht een akkoord bereikt over het openhouden van de scholen. Maar wat verandert er precies?

Na het sluiten van de horeca, het invoeren van de nachtklok en de steeds verontrustendere epidemiologische situatie was de druk op het onderwijs groot geworden om iets te veranderen. Het onderwijsveld - met onder meer minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels, de vakbonden en de CLB’S - hakte maandagnacht de knoop door: scholen moeten uiterlijk tegen de herfstvakantie naar code oranje omschakelen.

Wie is welkom op school?

De belangrijkste beslissing is dat leerlingen de komende maanden voltijds naar school kunnen blijven gaan. Ook in code oranje. Zelfs in code rood. De bestaande draaiboeken zijn aangepast om dat mogelijk te maken. In de oorspronkelijke draaiboeken zouden leerlingen vanaf het derde middelaar vanaf code oranje in halve klasgroepen afwisselend naar school komen. Dat halftijds fysiek onderwijs als regel is nu van tafel.

In principe hebben alle leerlingen dus vijf dagen les. Maar scholen kunnen voor de leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs wel afstandsonderwijs aanbieden. Scholen moeten dan wel een akkoord bereiken met het bevoegde onderhandelingscomité. De absolute voorwaarde is dat alle leerlingen kunnen bereikt worden.

Zijn er extra maatregelen?

Het onderwijs schakelt over naar code oranje mét verfijningen, klinkt het. Dat betekent dat er extra veiligheidsmaatregelen komen - al wijzigt er niet bijster veel. De meeste maatregelen stonden al in de oorspronkelijke draaiboeken, maar worden nu nog eens expliciet herhaald.

Voor het secundair onderwijs in code oranje, wordt de mondmaskerplicht lichtjes verstrengd. Buiten, tijdens de pauzes, moet er een mondmasker gedragen worden, tenzij de veilige afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden. Het is nog onduidelijk wat dit precies zal betekenen: vermoedelijk kiezen heel wat scholen voor strikte afspraken (bijvoorbeeld: mondmasker verplicht op de speelplaats). Ook de grootte van de speelplaats zal in sommige gevallen wellicht doorslaggevend zijn. De extra mondmaskerplicht op de speelplaats is ‘een tegenslag’, aldus de Vlaamse Scholierenkoepel. ‘Maar wel een die levens gaat redden.’

Tijdens de middagpauze eten leerlingen in code oranje per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep zal in sommige gevallen betekenen dat er in het eigen klaslokaal gegeten zal worden. Toch mag dat ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen.

In de klas wordt maximaal ingezet op vaste plaatsen voor de leerlingen en er worden ‘indien mogelijk’ alternerende speeltijden voorzien.

Ook voor leerkrachten worden de maatregelen iets strenger - of er moet alvast meer aandacht naartoe gaan. Mondmaskers zijn verplicht als er gesproken wordt in de leraarskamer. Als er gegeten wordt moet er minstens anderhalve meter afstand gehouden worden.

In het lessenpakket wordt enkel in de lessen lichamelijke opvoeding ingegrepen. De LO-lessen moeten volgens het protocol van de sportsector georganiseerd worden. Dat betekent dat er indoor enkel nog sportactiviteiten plaats mogen vinden met een verzekerde afstand van 1,5 meter. Douches mogen ook niet langer gebruikt worden en leerlingen moeten hun mondmasker aanhouden terwijl ze zich omkleden in de kleedkamer.

In het basisonderwijs verandert er niet veel aan de draaiboeken. Code oranje betekent vooral dat er geen buitenschoolse uitstappen meer mogelijk zijn. De onderwijscommunicatie onderstreept nog dat personeelsleden ook buiten een mondmasker moeten dragen als de afstand niet gegarandeerd kan worden (behalve bij contact met kleuters). De veiligheidsmaatregelen moeten ook in de lerarenkamer nauwgezet opgevolgd worden.

Voor leerlingen in het lager onderwijs betekent code oranje dat er tijdens de middagpauze per klasgroep gegeten worden. Indien dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen een vaste plaats in de refter.

Een verlenging van de herfstvakantie - zoals beslist in het Franstalig onderwijs - is niet aan de orde, meent het Vlaamse onderwijsveld. Minister Weyts liet vorige week al uitschijnen dat hij geen fan was van het idee.

Ook de basisregels blijven uiteraard van toepassing in scholen:

* handen wassen, verwijdert de mogelijke virusdeeltjes op de huid;

* door afstand te houden, vallen de druppels op de grond;

* door maskers te dragen, kunnen druppels en microdruppels zich niet verspreiden;

* ventileren verdunt en verdampt mogelijke microdruppels.