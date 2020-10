Calvo blijft fractieleider Groen: ‘Geen tijd om op te geven’

Groen-parlementslid Kristof Calvo blijft de Kamerfractie van zijn partij leiden. Dat schrijft hij dinsdag in een open brief. ‘Mijn minister-ambitie leek misschien een doel op zich, terwijl het uiteraard vooral een middel was’, blikt hij terug op de discussie over de ministerbenoemingen.

Calvo stelt dat het nu ‘geen tijd om op te geven’ is. ‘Vanuit het parlement zal ik als fractievoorzitter deze regeringsploeg ondersteunen. Alle aandacht moet nu gaan naar de uitvoering van het regeerakkoord en de strijd tegen corona. Federaal volksvertegenwoordiger zijn, en daarbij 21 ecologisten mogen aanvoeren, is een voorrecht. Ik wil dus vooral vooruitkijken. Alles zal ik doen om een goede volksvertegenwoordiger te zijn.’

Calvo onderhandelde namens Groen mee aan het regereerakkoord. Hij werd dan ook genoemd als kandidaat-minister, en als mogelijke vice-premier. Maar uiteindelijk kreeg Europees Parlementslid Petra De Sutter de voorkeur. Calvo toonde zich ontgoocheld over de manier waarop de benoeming tot stand is gekomen, en twijfelde openlijk aan zijn politieke toekomst. De keuze legde een intern conflict met voorzitter Meyrem Almaci bloot.

‘Geen doel op zich’

Hij stelt dat hij van thuis uit heeft meegekregen dat hij ambitieus moet zijn, hard werken, en die ambitie dan ook niet wegsteken. ‘Maar in de politiek gelden wellicht andere spelregels dan ten huize Calvo. Hardnekkigheid heeft niet alleen voordelen. Mijn minister-ambitie leek daardoor misschien een doel op zich, terwijl het uiteraard vooral een middel was.’ De Mechelaar geeft dan ook toe dat hij ‘graag minister’ wou worden.

Volgens Calvo wil hij over partijgrenzen heen, zonder taboes iets opbouwen. ‘In ons politiek systeem is dat niet evident. Vandaar ook mijn twijfel de afgelopen tijd. Maar het is wel mogelijk’, stelt hij. ‘De Kamer moet veel meer dan nu een ontmoetingsplaats worden van mensen, ideeën en meningen. Een plek waar volksvertegenwoordigers trachten te overtuigen, maar zich ook laten overtuigen.’