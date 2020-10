Close begrijpt het niet: ‘Niet meer op café, maar prostitutie mag wel?’

Burgemeester Philippe Close (PS) zal de opschorting van het Brussels prostitutieverbod door de Raad van State respecteren, maar heeft er weinig begrip voor. ‘Op café gaan mag niet, omdat je geen afstand kan houden. Maar diezelfde regels gelden niet voor prostitutie. Dit krijg je niet uitgelegd.’

De stad Brussel vaardigde eind september een ordonnantie uit, die prostitutie verbood voor onbepaalde tijd. De maatregel werd van kracht om de verspreiding van de coronapandemie tegen te gaan, maar viel niet in goede aarde bij de sekswerkers. Belangenorganisaties kondigden aan in beroep te zullen gaan, en haalden op 9 oktober gram. De Raad van State schrapte het prostitutieverbod.

Het verbod richtte zich met name op de Alhambrawijk in de stad Brussel, waar straatprostitutie en rendez-voushotels vaak voor overlast zorgen. ‘Het is een complexe problematiek’, erkende burgemeester Philippe Close (PS) maandagavond op de gemeenteraad. ‘Het gaat hier om slavernij, mensenhandel en hoteleigenaars die echte dieven zijn en profiteren van mensen.’

De Brusselse burgervader zal de beslissing van de Raad van State volgen, maar heeft er weinig begrip voor. Hij snapt niet dat in coronatijden, waarin we fysieke en sociale afstand moeten behouden, de Raad van State zo geoordeeld heeft. ‘Hoe krijg je uitgelegd dat we niet meer op café mogen, maar dat de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden niet geldt voor de prostitutie. Dat begrijp ik niet’, stelt Close.