Nummer 1 van de wereld Johnson geeft forfait voor golftoernooi in Los Angeles na positieve coronatest

De Amerikaanse topgolfer Dustin Johnson, die vorige week positief testte op het coronavirus, geeft ook forfait voor het ZoZo Championship in Los Angeles. Eerder moest hij verstek laten gaan voor de CJ Cup in Las Vegas.

De 36-jarige Johnson voelt zich nog steeds niet goed genoeg om opnieuw in competitie aan te treden, zo verklaarde zijn manager David Winkle. “Hoewel hij zich veel beter voelt, is hij nog een beetje zwak. Het is beter nog wat te wachten en te hernemen in Houston”, verklaarde Winkle aan het gespecialiseerde tijdschrift Golfweek.

Als hij goed herstelt, kan Johnson opnieuw in actie komen op het Houston Open, dat plaatsvindt van 5 tot 8 november.