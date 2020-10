Fernando Gaviria test voor de tweede keer positief op corona en verlaat de Giro

Het ziet er naar uit dat de Ronde van Italië de finish in Milaan zal halen. Op de tweede rustdag werden 492 coronatesten afgenomen. Daaruit bleek dat er slechts twee personen uit het Giro-circus positief hebben getest: Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) en één staflid van AG2R La Mondiale. De twee werden in quarantaine geplaatst.

Voor Fernando Gaviria is het al de tweede keer dat hij besmet is met het coronavirus. De Colombiaanse topsprinter was één van de eerste renners die positief testte op het virus. Dat gebeurde eind februari na de UAE Tour. Gaviria was toen flink ziek, dat is voorlopig dit keer niet het geval. “Gaviria werd onmiddellijk na het testresultaat geïsoleerd en voelt zich goed en is volledig asymptomatisch”, meldt zijn team. “Alle andere renners en stafleden hebben een negatieve test afgelegd en zullen vandaag verder worden getest.”

Fernando Gaviria Foto: Photo News

Op de eerste rustdag van de Giro begin vorige week testten nog toppers als Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Team Sunweb) positief en verdwenen Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott uit het Giro-peloton. Nadien werd door sommige renners openlijk de vraag gesteld of het nog wel verantwoord was om verder te koersen. De Giro-directie stelt alles in het werk om Milaan ter bereiken, waar op zondag 25 oktober de slottijdrit wordt afgewerkt.

Dinsdag gaat de derde week van de Giro van start met de zestiende etappe. Daarin moeten zes korte hellingen bedwongen worden. De finish ligt op het vlakke, in San Daniele del Friuli.