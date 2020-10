Pikant weerzien met PSG gaat aan Manchester United-aanvaller Cavani voorbij

Het pikante weerzien met zijn vorige club Paris Saint-Germain gaat aan Edinson Cavani voorbij. De 33-jarige aanvaller van Manchester United is door coach Ole Gunnar Solskjaer niet opgenomen in de selectie voor het eerste groepsduel dinsdagavond in de Franse hoofdstad. Volgens de Noorse trainer is de trefzekere spits uit Uruguay nog niet helemaal speelklaar. “Hij heeft nog een paar trainingen nodig”, liet Solskjaer weten.

Cavani speelde zijn laatste wedstrijd voor PSG in maart. Daarna werd de Franse competitie stilgelegd wegens de coronacrisis. Eind juni vertrok hij zonder overleg uit Parijs, als topscorer aller tijden van PSG met tweehonderd goals in zeven seizoenen. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt eerder deze maand lijfde Manchester United hem transfervrij in. Doordat hij in de afgelopen periode twee weken in quarantaine moest verblijven, is hij nog niet topfit.

Harry Maguire, Mason Greenwood, Jesse Lingard en Eric Bailly ontbreken eveneens in de selectie van United voor het uitstapje naar Parijs.