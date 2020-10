Linde Merckpoel zag haar ouders maar twee keer tijdens haar zwangerschap: 'Het is hartverscheurend'

Door de coronamaatregelen kon Linde Merckpoel haar ouders, die in Frankrijk wonen, maar twee keer zien tijdens haar zwangerschap. Ook nu ze naar België zijn afgezakt en in quarantaine hebben gezeten, zullen ze elkaar niet zien.

Dat is niet fijn, gaf Merckpoel aan op het één-programma Vandaag. 'Maar het moet.'

'Ik heb met mijn lief echt een vergadering gehouden om de regels te bekijken', vertelt ze. 'Het is hartverscheurend. Mijn ouder wonen in Frankrijk, maar zijn nu in België. Ze zijn een week in quarantaine geweest, speciaal om ons te zien. Ik heb ze vanochtend moeten bellen om te zeggen dat we elkaar deze week niet meer kunnen zien. Ze hebben mij twee keer gezien tijdens mijn zwangerschap. En de volgende keer zal zijn wanneer ik mijn kindje heb. Hopelijk.'

Eerder was ze in een interview met De Standaard erg open over haar zwangerschap. 'De baby is gepland en uiteraard verlangen Jef en ik naar dat kindje, maar op dit moment overheerst het ­gevoel dat ik vooral veel moet afstaan. “Je krijgt er veel voor terug”, verzekert iedereen, maar ik kan me daar nog niets bij voorstellen. Het klinkt erg, maar ik ben echt in de rouw geweest over wat ik mogelijk allemaal zal moeten opgeven. Ik voel me vooral een drager, eigenlijk. Een reci­piënt. Als ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf niet.’