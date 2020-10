Voor de kust van de Amerikaanse staat Alaska heeft zich maandagmiddag (plaatselijke tijd) een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter voorgedaan. Dat meldt het Amerikaanse geofysische instituut USGS. De autoriteiten kondigden een tsunamialarm af.

De beving vond plaats op 94 kilometer ten zuidoosten van Sand Point, op een diepte van 41 kilometer.

Er zijn nog geen berichten over eventuele schade aan huizen, aan de haven of aan schepen. Alaska is een zeer dunbevolkte staat.