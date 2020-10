Ook in code rood alle leerlingen welkom op school

Scholieren kunnen - ongeacht de kleurcode - voltijds naar school blijven gaan. Dat heeft het onderwijsveld beslist. Afstandsonderwijs wordt wel mogelijk en de mondmaskerplicht wordt uitgebreid.

Voltijds contactonderwijs blijft de norm voor alle leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs. Dat heeft het onderwijsveld tijdens een marathonvergadering beslist. Scholen krijgen wel de mogelijkheid om indien nodig in afstandsonderwijs te voorzien voor de tweede en derde graad, op voorwaarde dat alle leerlingen effectief bereikt worden.

Dit betekent dat de draaiboeken grondig werden bijgestuurd. In de aanvankelijke draaiboeken, die werden opgesteld in augustus, moesten leerlingen vanaf het derde middelbaar in code oranje week om week naar school. Dat is nu van tafel. Ook in code oranje, en zelfs in code rood, blijft iedereen welkom op school. Daar horen wel enkele verstrengingen bij. In het basisonderwijs worden bijvoorbeeld behalve de zwemlessen alle buitenschoolse activiteiten opgeschort. Kinderen krijgen in de refter ook vaste plaatsen en de aanwezigheid van bezoekers en andere buitenstaanders op school wordt strikt beperkt. In het secundair onderwijs gaat het onder meer om alternerende speeltijden indien mogelijk, maaltijden per klasgroep en maximaal vaste plaatsen in vaste klasruimtes voor alle leerlingen.

Mondmaskerplicht uitgebreid

Er komen ten opzichte van het aanvankelijke draaiboek ook extra richtlijnen. Zo zullen de lessen lichamelijke opvoeding het protocol voor de sportsector volgen. Dat betekent dat er in het middelbaar alleen nog indoor sport mag zijn met anderhalve meter afstand. Douches mogen niet meer gebruikt worden. Kleedkamers mogen alleen nog gebruikt worden als iedereen een mondmasker draagt en als de volledige ruimte gereinigd wordt na gebruik door een klasgroep.

De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid: voortaan worden er ook op de speelplaats mondmaskers gedragen, tenzij de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt. Dit kan een motivatie zijn voor leerlingen om de afstandsregel te respecteren, want dan kan het mondmasker achterwege blijven tijdens de pauzes. Er komt ook een informatiecampagne om het belang van mondmaskers en afstand houden beter uit te leggen aan zowel leerlingen als leerkrachten.

Scholen krijgen nu - volgens de originele draaiboeken - maximaal twee weken de tijd om over te schakelen. Dat betekent dat directies en leerkrachten ten laatste tegen de herfstvakantie de maatregelen rond de nieuwe code oranje geïmplementeerd moeten hebben. Een verlenging van de herfstvakantie - zoals beslist in het Franstalig onderwijs - is niet aan de orde, meent het Vlaamse onderwijsveld. Minister Weyts liet vorige week al uitschijnen dat hij geen fan was van het idee.