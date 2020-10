Zoon steekt moeder en zichzelf neer in Blankenberge

Een man heeft zijn 66-jarige moeder ernstig verwond met een mes. Daarna stak hij zichzelf neer.

Voorbijgangers zagen maandagavond rond 19.30 uur hoe een vrouw in de Prinsenlaan in Blankenberge aan haar voordeur zat, hevig bloedend ter hoogte van haar schouders en in het gezicht. De vrouw had meerdere messteken toegediend gekregen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. ‘De vrouw kon nog praten, maar was er ernstig aan toe. We hebben meteen geprobeerd haar te helpen’, klinkt het bij een buurtbewoner die de eerste zorgen toediende.

De oorzaak van de steekpartij bleek een hoogoplopende ruzie met haar zoon. Die laatstgenoemde verwondde ook zichzelf met meerdere messteken. Daardoor werd hij door de politiediensten als gevaarlijk beschouwd. ‘Agenten die extra beschermd waren, moesten de woning binnendringen en de man overmeesteren. En zelfs gewond verzette de man zich nog hevig tegen zijn arrestatie’, zegt een buurtbewoner.

Bewijslast

Vijf à zes agenten moesten de gewonde man, die ook hard riep, uiteindelijk vasthouden. Hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en zal later verhoord worden. Nadien kwamen het lab en andere diensten nog ter plaatse om de nodige bewijslast te verzamelen en het huis te onderzoeken. Dat duurde nog de hele avond.

Of er vroeger al problemen waren op het bewuste adres, is niet meteen duidelijk. Over de achtergrond van de hoogoplopende ruzie moeten de verschillende verhoren de komende dagen duidelijkheid brengen. Of de man mentale problemen heeft, is evenmin duidelijk.