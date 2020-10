‘Niet 100 maar 200 banen op de helling bij cabinepersoneel Ryanair België’

Ryanair dreigt ermee het aantal ontslagen bij het Belgische cabinepersoneel te verdubbelen. Dat melden de vakbonden ACV Puls en CNE.

‘In een webcast aan het personeel stelde Ryanair dat het aantal jobs bij het cabinepersoneel dat geïmpacteerd wordt bijna zal verdubbelen van 106 naar 200’, zegt Hans Elsen van ACV Puls. In ons land werken 370 mensen als cabin crew bij Ryanair.

Het is niet voor het eerst dat de luchtvaartmaatschappij de cijfers optrekt. In de zomer ging het nog over vijftig jobs. Vorig maand steeg dat naar 106, en nu naar 200. ‘Ik heb nog nooit geweten dat een bedrijf een tweede procedure binnen de wet-Renault opstart terwijl een eerste nog niet is afgelopen’, zegt Elsen. ‘En zeker niet dat er al een derde wordt opgestart.’

Lagere lonen

De vakbonden beschouwen de aankondigingen van Ryanair als ‘een cynisch spel’. Het zou de maatschappij er vooral om te doen zijn het personeel te doen instemmen met lagere lonen.

‘Ze hebben al gezegd dat er niemand zijn ontslag zou krijgen als het personeel instemt met lagere lonen’, aldus Elsen. ‘Ofwel accepteer je het, ofwel word je in maart, wanneer Ryanair terug zal groeien en bloeien, vervangen door een nieuwe en goedkopere werkkracht. Maar omdat het cabinepersoneel al op het sectoriële minimumloon zit, is dat moeilijk. Dat schijnt Ryanair niet te begrijpen.’ Ryanair was niet bereikbaar voor een reactie.

Geschrapte vluchten

Ryanair schrapt deze winter sowieso een derde van zijn geplande vluchten. De lagekostenmaatschappij hoopte de volgende maanden op 60 procent van zijn precorona­niveau te vliegen, maar moet verder afbouwen naar 40 procent, nu een tweede golf van besmettingen over ­Europa spoelt. De reisrestricties die in verschillende landen gelden, wegen al ‘licht’ op de boekingen voor oktober, maar hebben een ­forse impact op november en ­december, zegt Ryanair in een persbericht. De Ierse lowcostmaatschappij haalt uit naar de Europese landen, omdat ze volgens haar de situatie blijven ‘mismeesteren’ en een gecoördineerde aanpak op zich laat ­wachten.

Alleen als Ryanair zijn vluchten minstens voor 70 procent kan vullen, kan de luchtvaartmaatschappij ‘zo goed als break-even’ vliegen en ‘de cashburn minimaliseren’, zei ceo Michael O’Leary.